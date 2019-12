Soak up the British Shorts Film Festival's distinctively flickering audiovisual works with a showcase of influential music videos, commercials and experimental clips in the unique space of Kuppelhalle at Silent Green Kulturquartier. Through Jan 22 with screenings at Sputnik Kino, Acudkino, City Kino Wedding, HAU Hebbel am Ufer, Kino Zukunft and Silent Green.