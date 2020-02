Umbo. Photographer. Works 1926–1956.

× 1 of 3 Expand Anja Elisabeth Witte Umbo, Ohne Titel (Menjou en gros), 1928/1929, Leihgabe der Ernst von Siemens Kunststiftung© Phyllis Umbehr/Galerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020, Repro: Anja E. Witte. × 2 of 3 Expand Anja Elisabeth Witte Umbo, Ohne Titel (Selbstporträt), um 1930© Phyllis Umbehr/Galerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020, Repro: Anja E. Witte. × 3 of 3 Expand Umbo, Ohne Titel (Ruth. Die Hand), um 1926, 2016 erworben mit Mitteln der Beauftragten derBundesregierung für Kultur und Medien© Phyllis Umbehr/Galerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020, Repro: Anja E. Witte. Prev Next

Umbo. The name was a sensation in avant-garde photography of the 1920s. He stood for everything new: a new type of portrait, a new image for women, a new take on street life, new photo-journalism. Through May 25.